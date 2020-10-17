Турция обнаружила дополнительные запасы газа в Черном море

18:29
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В акватории черного моря команда турецкого бурового судна Fatih обнаружила новые запасы природного газа. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения сооружения, передает РИА Новости.
Объем найденных ископаемых составляет 85 миллиардов кубометров.
В августе Эрдоган сообщал, что также в Черном море специалисты нашли 320 миллиардов кубометров газа. Он назвал это самым важным открытием месторождения природного газа в водоеме.
После открытия летом команда судна продолжила поиски. Таким образом, суммарный объем найденного месторождения составил 405 миллиардов кубометров. Добыча данных запасов запланирована на 2023 год.
Ранее сообщалось, что международная группа ученых сумела установить, как появляются залежи редкоземельных элементов (РЗЭ), необходимых в высокотехнологических производствах.
Ученые смогли смоделировать процессы, которые происходят при нагревании карбонатитовой породы под высоким давлением. Затем к ней применялось охлаждение. Так, именно с карботанитами, по словам исследователей, связано происхождение редкоземельных элементов.
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