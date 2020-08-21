Эрдоган объявил о найденном в Черном море месторождении природного газа

16:07
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Новое крупное месторождение природного газа обнаружили специалисты из Турции в Черном море. Об этом сообщает RT со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
"Турция сделала самое важное открытие месторождения природного газа в Черном море", — рассказал президент страны.
Он также отметил, что суммарные запасы обнаруженного газа составляют 320 миллиардов кубических метров. Теперь задачей страны является передача "черноморского газа в пользование народа". Сделать это необходимо до 2023 года.
Ранее в Шотландии обнаружили предметы, относящиеся к бронзовому веку. Это меч в ножнах и подвеска. Эта находка очень важна для местной науки, поскольку на территории Шотландии ранее было обнаружено очень мало предметов бронзового века.
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