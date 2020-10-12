Ученые объяснили появление редчайших веществ на Земле

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Международная группа ученых сумела установить, как появляются залежи редкоземельных элементов (РЗЭ), необходимых в высокотехнологических производствах. Данные исследования были представлены в журнале Science Advances.
К редкоземельным специалисты относят 17 элементов, среди которых скандий, иттрий и лантаноиды. Несмотря на название, основную трудность в их добыче представляет рассеянность месторождений.
Ученые смогли смоделировать процессы, которые происходят при нагревании карбонатитовой породы под высоким давлением. Затем к ней применялось охлаждение. Так, именно с карботанитами, по словам исследователей, связано происхождение редкоземельных элементов.
Эксперимент показал, что кристаллические РЗЭ выводятся из состава карботанитов с помощью щелочных химических веществ, содержащих натрий и калий. Данное открытие, по мнению ученых, потенциально позволит упростить добычу редких элементов, необходимых в производстве смартфонов, спутников, медицинского оборудования и ряда иных устройств.
Ранее стало известно, что ученые из Австралии и Великобритании построили модель, которая впервые объясняет происхождение всех тяжелых элементов во Вселенной.
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