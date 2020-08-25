Астрономы впервые получили многочастотное изображение галактики

Фото: public.nrao.edu/Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF
Российские и американские астрономы получили многочастотное составное изображение галактики TXS 0128 + 554, молодое активное ядро которой излучает гамма-лучи. Результаты исследования опубликованы в журнале TheAstrophysical Journal.
Когда космический гамма-телескоп НАСА Fermi обнаружил высокоэнергетические лучи, исходящие от галактики на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли, ученые решили изучить объект более детально. Специалисты использовали систему радиотелескопов VLBA из десяти радиотелескопов в разных частях США.
Они могут вести прием одновременно в десяти частотных диапазонах. Это дало возможность увидеть многочастотное изображение далекой галактики с высоким разрешением.
Широкие лепестки по обе стороны от яркого центра – молодые радиоизлучающие струи материала, выходящие из ядра эллиптической галактики. Яркие края лепестков – места, где выброшенный материал сталкивается с веществом внутренних частей галактики.
Активность TXS 0128 + 554 началась примерно 80 лет назад. Исследователи полагают, что разрыв между лепестками и центральной областью указывает на отсутствие непрерывности излучения.
Ранее американские ученые выяснили, что планеты у ближайшей звезды GJ 887 непригодны для жизни. Астрономы обратили внимание на регулярные вспышки у звезды, что указывает на необитаемость планет, вращающихся вокруг нее.
По словам специалистов, каждая вспышка на звезде обрушивает на ближайшие планеты ливень из быстро движущихся частиц. Это создает магнитные бури и увеличивает вероятность разрушения атмосфер планет.
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