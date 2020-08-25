Ученые выяснили, что планеты у ближайшей звезды непригодны для жизни

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Американские ученые пришли к выводу, что планеты у ближайшей звезды GJ 887 непригодны для жизни, сообщает РИА Новости.
Астрономы заметили у звезды регулярные вспышки, что указывает на необитаемость планет, вращающихся вокруг нее.
GJ 887 относится к самому распространенному звездному классу М – маломассивных красных карликов, вокруг которых, как считают астрономы, вращается большинство планет нашей Галактики. И именно в окрестностях таких звезд астрономы и астробиологи ищут признаки жизни.
По словам ученых, каждая вспышка, которая возникает на звезде, обрушивает на ближайшие планеты ливень из быстро движущихся частиц, что создает магнитные бури и увеличивая вероятность того, что атмосферы планет будут разрушены.
Ранее американские ученые оценили ориентировочное количество в Галактике одиноких планет-изгоев, не связанных ни с одной звездой. Специалисты из Университета штата Огайо подсчитали, что только в Млечном Пути могут быть сотни таких планет. Их точным подсчетом займется инфракрасный космический телескоп Nancy Grace Roman.
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