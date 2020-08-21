Астрономы оценили количество "бесхозных" планет

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Американские ученые оценили ориентировочное количество в Галактике одиноких планет-изгоев, не связанных ни с одной звездой. Результаты опубликованы в журнале Astronomical Journal.
Специалисты из Университета штата Огайо подсчитали, что только в Млечном Пути могут быть сотни таких планет. Их точным подсчетом займется инфракрасный космический телескоп Nancy Grace Roman.
По мнению ученых, с помощью телескопа они смогут увидеть блуждающие планеты и планеты-изгои, происхождение которых неизвестно, но существует вероятность, что ранее они были связаны с какой-то звездой.
Аспирант астрономии Самсон Джонсон подчеркнул, что с помощью телескопа ученые могут не только отслеживать блуждающие планеты, но и определять модели их формирования. Отмечается, что прибор Nancy Grace Roman в несколько раз чувствительнее остальных к подобным объектам.
"Вселенная может просто кишеть планетами-изгоями, а мы даже не знаем об этом. И никогда не узнаем, если не проведем тщательное исследование с помощью космического микролинзирования, как это собирается сделать телескоп Nancy Grace Roman", – подчеркнул профессор астрономии Скотт Гауди.
Джонсон отметил, что при обнаружении планет-изгоев у них появится возможность лучше изучить процесс планетообразования в целом.
Ранее ученые обнаружили неизвестный тип космических объектов. Их форма напоминает круги или пузыри. У некоторых из них по краям наблюдается особенная яркость. Ученые считают, что ими был зафиксирован до этого неизвестный класс астрономических объектов.
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