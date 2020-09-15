Ученые создали периодическую таблицу элементов, рожденных звездами

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Ученые из Австралии и Великобритании построили модель, которая впервые объясняет происхождение всех тяжелых элементов во Вселенной. На ее основе была создана новая Периодическая таблица. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Новое исследование опровергает гипотезу о том, что все тяжелые элементы образовались в столкновениях нейтронных звезд. По расчетам ученых, мощности этого процесса недостаточно, к тому же он не объясняет возникновения золота.

Ученые отмечают, что роль нейтронных звезд сильно переоценена, а за образование большинства тяжелых элементов отвечает какой-то другой звездный процесс. Самые тяжелые элементы, по мнению авторов, созданы необычными сверхновыми, которые генерируют сильные магнитные поля.

"Слияние нейтронных звезд не привело к образованию тяжелых элементов на раннем этапе жизни Вселенной, и этого не происходит сейчас, 14 миллиардов лет спустя. Чтобы объяснить обилие этих элементов сегодня, просто не хватает столкновений", – отметила один из авторов исследования Аманда Каракас.

Моделирование показало, что звезды, масса которых превышает массу Солнца примерно в восемь раз, которые в конце своей жизни взрываются как сверхновые, производят многие элементы – от углерода до железа, включая большую часть кислорода и кальция, необходимых для жизни.

Звезды в восемь раз меньше, чем Солнце, производят углерод, азот и фтор, а также половину всех элементов тяжелее железа. Однако происхождение золота это также не объясняет.

Ученые предполагают, что золото могло возникнуть при столкновении особых нейтронных звезд, образующихся из пары массивных звезд, связанных гравитацией. При таких столкновениях появляются самые тяжелые элементы.

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