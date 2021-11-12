Сечин прокомментировал дисбаланс спроса и предложения нефти и газа в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что дисбаланс между спросом и предложением нефти и газа, который нарастает на мировых рынках, может привести к новому суперциклу, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Суперциклом называют период структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется длительное время и может привести к повышению цен.

Ранее сообщалось, что правительство готово проработать возможность разрешения "Роснефти" поставлять газ в Европу в качестве эксперимента.

Согласно проекту доклада вице-премьера Александра Новака президенту РФ, кабмин готов разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".

Однако окончательное решение примет Владимир Путин, поскольку позиции "Газпрома" и "Роснефти" по данному вопросу кардинально расходятся.

