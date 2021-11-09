США призывают ОПЕК увеличить поставки нефти

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на увеличении поставок нефти со стороны ОПЕК, передает РИА Новости.

"Я могу сказать вам, что мы здесь делаем. Призываем ОПЕК увеличить поставки и мониторим ситуацию", – заявила специалист.

По словам Жан-Пьер, Белый дом консультировался с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием. Кроме того, производятся контакты со странами ОПЕК+.

Ранее группа сенаторов от Демократической партии США направило письмо на имя президента страны Джо Байдена с просьбой запретить экспорт нефти. Ситуация на топливном рынке Америки затруднена на фоне рекордных цен на бензин – они достигли максимума с 2014 года.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE ранее поднялась до 80,88 долларов за баррель. Январские фьючерсы на топливо той же марки подорожали на 0,34 доллара (на 0,42%).