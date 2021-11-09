Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

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Москва и Минск заключили соглашение о расчете цен на поставляемый в Белоруссию газ до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Благодаря подписанному документу поставки газа в 2022 году продолжатся, а цена на газ для Республики Беларусь будет установлена до 31 декабря 2022 года", – говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Как отметил глава министерства Николай Шульгинов, продолжение поставок обеспечит широкие возможности для развития новых совместных проектов.

"Сейчас между нами продолжается плотная работа по формированию основ для создания общих энергетических рынков, подписаны и действуют соответствующие Союзные программы по формированию объединенных рынков", – заявил Шульгинов.

Ранее стало известно, что Молдавия и "Газпром" продлили контракт о поставках газа в республику на пять лет. Начало поставок запланировано на 1 ноября. Также стороны договорились провести аудит исторического долга энергетической компании республики.

