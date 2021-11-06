Прокачку российского газа в Германию вновь остановили

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Прокачка газа по трубопроводу "Ямал – Европа" в Германию снова остановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Топливо перестало поступать из Польши с 9:00. Уже с 10:00 начались реверсные поставки, они составили почти 140 тысяч кубометров в час.

Газопровод "Ямал – Европа" протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Он может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее "Газпром" забронировал на ноябрь мощности в объеме 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу Ямал – Европа.