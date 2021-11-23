Эксперты рассказали, как выгодно покупать валюту

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Людям, которые хранят деньги в иностранной валюте, следует диверсифицировать сбережения, а также не обращать внимания на стоимость валюты при ее покупке, объясняют эксперты. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Так, в первом случае хранение накоплений в рублях, долларах, евро и даже франках позволит избежать возможных валютных колебаний. По мнению финансового эксперта Эдуарда Бугрова, сегодня для сбережений неплохо подойдет китайский юань, поскольку прогнозируется его укрепление к концу текущего года.
Что касается покупки валюты, то специалисты не рекомендуют ждать наиболее выгодного курса, поскольку зачастую это оборачивается пустой тратой времени.
"Я рекомендую так называемую стратегию "усреднения". Ее суть заключается в том, что необходимо разбить целевую сумму на равные части и покупать валюту через одинаковые периоды времени, не заботясь о текущем курсе вообще. <...> Таким образом, вы гарантированно получаете хорошую среднюю цену, без лишних телодвижений", – объяснил независимый финансовый советник Андрей Олареску.
То же самое касается обмена валюты обратно на рубли, когда курс начинает расти: обычно рано или поздно он стабилизируется, да и выгода теряется, если он растет на протяжении какого-то длительного отрезка времени.
Помимо всего выше перечисленного, эксперты рекомендуют покупать валюту на бирже, поскольку там курс значительно выгоднее, чем в банках или обменниках. При обращении в последние при покупке, например, долларов, а затем их продаже финансовые потери могут достигать 10%. Однако и в случае с биржей не все так просто – минимальный лот там может достигать 1 000 условных единиц.
Ранее старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгода. Он объяснил, что в пользу российской валюты складывается баланс поступления иностранных денежных средств как от торговых, так и спекулятивных операций. Евро между тем может ослабнуть, в частности, на фоне газовой ситуации в ЕС.
Курс доллара превысил 74 рубля
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