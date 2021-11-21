Экономист спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгода

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В ближайшие полгода рубль вновь укрепится. Об этом агентству "Прайм" заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций", – отметил эксперт.

Он также добавил, что доллар сохранит свою позицию против мировых валют, несмотря на факторы, которые оказывают на него давление.

"Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС, которое должно произойти во второй половине 2022 года и будет сильно зависеть от динамики инфляции", – пояснил Петроневич.

Экономист полагает, что аутсайдером в ближайшие полгода с высокой долей вероятности выступит евро. Пошатнуть положение валюты могут дальнейшее усугубление ситуации на газовом рынке и мягкая денежная политика европейского регулятора.

Между тем по состоянию на 18 ноября рубль заметно ослаб и к доллару, и к евро на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс доллара вырос на 15 копеек, поднимаясь до 72,65 рубля. А стоимость евро увеличилась на 43 копейки, достигнув 82,30 рубля.

