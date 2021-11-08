Аналитик спрогнозировал валютные сюрпризы к Новому году

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Иностранная валюта по традиции дорожает ближе к Новому году. Как подчеркнул аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов, это не связано с народными приметами и суевериями об ослаблении рубля, а имеет обоснованную экономическую подоплеку, передает РИА Новости.

По его словам, в отличие от большинства стран, в России есть 10-дневные новогодние каникулы, во время которых растет потребление товаров, в том числе импортных. Готовясь к этому, продавцы заранее закупают валюту.

"Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля", – пояснил Маслов.

Он отметил, что у российских компаний финансовый год совпадает с календарным и пик валютных выплат по внешнему долгу приходится на дни, которые предшествуют праздникам. Кроме того, к концу года всегда растут бюджетные расходы, а это увеличивает объем рублевой ликвидности на рынке.

Также эксперт рассказал, что убежденность людей в том, что к концу года валюта всегда дорожает, имеет значение, однако лишь опосредованное. В то же время привязка к конкретным датам обоснованна, так как позволяет делать прогнозы и принимать решения.

"Если этого нет, в праздники можно расслабиться: хранить деньги лучше в "защитных валютах", которые вряд ли будут волатильными", – заключил Маслов.

Снижение стоимости евро и доллара наблюдалось с середины октября. Так, цена доллара впервые с прошлого лета опустилась ниже 70 рублей. По мнению экономистов, причиной стало изменение ключевой ставки Центробанком России.

К 25 октября впервые с июля 2020 года курс евро опустился ниже 81 рубля, находясь на уровне 80,9725 рубля.

