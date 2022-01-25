Туристка рассказала об обстановке в Анталье, где впервые за 30 лет пошел снег

Впервые за 30 лет в турецкой Анталье выпал снег. Начался снегопад и в Стамбуле. Там метет уже пять дней.

Не выдержала и рухнула крыша грузового терминала аэропорта. Как минимум на сутки отменены все рейсы. По данным Ассоциации российских туроператоров, "застряли" полторы тысячи туристов из России.

Уехать из аэропорта почти невозможно. Движение на дорогах парализовано. Не пускают и суда через пролив Босфор. Российская туристка Евгения Никулицкая рассказала об обстановке в Анталье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.