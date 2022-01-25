Тысячи россиян застряли в Стамбуле из-за непогоды

Россиянам, застрявшим в Стамбуле из-за снегопада, помогают туроператоры и авиакомпании – занимаются продлением гостиниц для российских туристов. Аэропорт пока еще чистят и обещают открыть в ближайший час, но некоторые перевозчики уже заявили, что приостанавливают все рейсы до полуночи.

Ночью снег выпал и в Анталье, тут его не было лет 30. Огромные заторы сформировались на некоторых главных трассах страны, жителей засыпанных снегом районов просят оставаться дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.