В Госдуме назвали ошибкой педагогов видео с "расстрелом" в детском саду в Казахстане

В соцсетях бурно обсуждают видеоролик, снятый в одном из детсадов Казахстана. Юные воспитанники учреждения приняли участие в постановке о восстании молодежи республики, которое произошло в 1986 году из-за кадровой политики КПСС. В частности, дети разыграли сценку с расстрелом советскими солдатами митингующего студента. Разбираемся, может ли такое творчество повлиять на межгосударственные отношения, а также на психику детей.
Расстрельная постановка
На кадрах скандального ролика запечатлены маленькие мальчики, четверо из которых одеты под советских солдат. По сюжету двое из них приводят на допрос забинтованного студента в окровавленной одежде – пятого ребенка. Его грубо толкают и ставят на колени. Сценка заканчивается тем, что ему выносят приговор и расстреливают. Примечательно, что за всем происходящем наблюдает воспитательница.
Постановка была посвящена событиям 1986 года в Алма-Ате. Тогда 17–18 декабря произошло выступление казахской молодежи против кадровой политики КПСС. В пресс-службе управления образования Туркестанской области республики прокомментировали спорный ролик. Отмечается, что он был снят еще несколько лет назад.
"Видеозапись, сделанная в одном из детских садов и распространяемая в эти дни в социальных сетях, была снята еще 3–4 года тому назад. Дети были задействованы в сцене, тематика которой посвящена событиям 1986 года", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что с руководителями дошкольных организаций региона были проведены беседы. Кроме того, сейчас подобные постановки с участием детей не организовываются, заключили в пресс-службе.
В детсаду в Казахстане поставили сценку, где советские солдаты расстреливают студента
Ошибка педагогов
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с Москвой 24 призвал не давать резкие оценки и не делать глобальные политические выводы на "одном конкретном случае неудачной постановки".
"Таких историй, к счастью, на просторах интернета больше не было замечено, поэтому говорить о системном воспитании нетерпимости по отношению к другим национальностям, культурам и государствам, в частности к России, неправильно", – заключил парламентарий.
В свою очередь, детский психолог Наталья Наумова в интервью Москве 24 указала, что участие в подобных постановках может породить тревожность у детей и травмировать неокрепшую психику.
Специалист отметила, что с детьми не рекомендуется обсуждать тему смерти как минимум до 9-летнего возраста.
"Детям на тему смерти играть вредно, опасно. Потому что это вызывает дополнительную травматизацию, с которой в дальнейшем придется либо жить всю жизнь, либо получать психотерапию, иногда длительную. Это слишком большая нагрузка, не по возрасту", – подчеркнула специалист.
По ее словам, детям важно показывать возможность договариваться. В сценке, вызвавшей общественный резонанс, их втянули в безвыходную конфликтную ситуацию, говорит Наумова.
Эксперт предположила, что это может выразиться в ощущении повышенной тревожности либо в потребности попробовать быть агрессором на практике.