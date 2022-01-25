Стала известна причина отключения электричества в трех странах Центральной Азии

Фото: depositphotos/gyn9037

Отключение электричества в отдельных районах Узбекистана, Киргизии и Казахстана вызвано перегрузкой транзитной линии в последнем. Об этом сообщает пресс-служба оператора магистральных электрических сетей Казахстана KEGOC.

"В 11:59 (08:59 по московскому времени. – Прим. ред.) произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловольт "Север – Восток – Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана", – говорится в сообщении.

К настоящему времени возобновилась подача электричества в некоторых районах Ташкента. В Киргизии между тем проблемы с электроэнергией затронули преимущественно столицу – Бишкек. Местный аэропорт был переведен на автономное энергообеспечение.

По данным ТАСС, в Бишкеке районы будут подключать постепенно, в зависимости от технических возможностей. В Минэнерго добавили, что во время аварии местные ТЭЦ и ГЭС не пострадали.

Ранее масштабное отключение света произошло в Алма-Ате. Отмечалось, что в некоторых районах города проблем с электричеством не было. Электроэнергия отсутствовала в Талдыкоргане в Алматинской области.

Позже СМИ сообщили, что авария затронула энергосистемы двух соседних стран. Скачки напряжения были зафиксированы на 530 линиях, идущих из Казахстана в Узбекистан. Без света остались минимум восемь регионов страны. Из-за отсутствия электричества по всей стране остановились насосные станции, из-за чего перестали работать отопление, канализация и водоснабжение.

