В аэропорту Стамбула тысячи пассажиров оказались заблокированы из-за сильного снегопада

Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Стамбула из-за снегопада. Все рейсы отменили или задержали. По словам очевидцев, людей очень много, их не выпускают в город, многие спят на полу.

Метель продолжается в городе уже несколько дней, выпало более 50 сантиметров снега. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, ограничено движение по проливу Босфор.

Сейчас на многих трассах сформировались заторы как из-за снега, так и большого количества аварий. По прогнозам синоптиков, метель будет продолжаться до выходных, местным жителям советуют не выходить из дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.