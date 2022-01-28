СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Ульяновской области

18:07
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью человека в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.
"По факту аварийной посадки военного вертолета Ми-8 в районе поселка Дубки Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов и подготовки к ним")", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что воздушное судно совершало перелет с аэродрома в поселке Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область. На его борту находились три человека. В настоящее время продолжается расследование инцидента.
О падении вертолета Ми-8 Минобороны РФ стало известно 28 января. Сообщалось, что он приземлился на лед реки. В качестве предварительной причины происшествия называлась техническая неисправность.
Позже появилась информация об одном погибшем. Для оказания помощи пострадавшим на место были отправлены бригады спасателей и врачей.
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