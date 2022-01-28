17:00 (обновлено 28.01.2022 17:04)
Фото: РИА Новости/Сергей Русанов
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ульяновской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В свою очередь, в пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что военный вертолет разбился рядом с санаторием "Дубки".
"На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим. По словам главы профильного ведомства Александра Гашкова, на месте происшествия дежурит бригада Ульяновской районной больницы", – говорится в сообщении.
На место дополнительно направили еще две бригады Центра медицины катастроф и районной больницы.
Ранее сообщалось, что вертолет совершил жесткую посадку на лед реки в Ульяновской области. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Силами поисково-спасательной службы экипаж был эвакуирован на аэродром базирования.
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