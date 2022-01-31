Самолет со сработавшим датчиком неисправности тормозов приземлился в Шереметьево

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Пассажирский самолет Airbus A-320, следовавший из Краснодара в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности тормозов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Самолет штатно приземлился в Шереметьево", – сказал собеседник агентства.

До этого командир воздушного судна связался с авиадиспетчерами и сообщил, что у самолета неисправна тормозная система. Уточняется, что при посадке никто из пассажиров не пострадал, сам лайнер также не получил повреждений.

29 января самолет Super Jet 100 совершил аварийную посадку в Шереметьево. У лайнера, выполнявшего рейс Москва – Нижний Новгород, сработал датчик неисправности механизма стойки шасси. Приземление прошло штатно.