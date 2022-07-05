Сообщения о "минировании" посольств РФ и КНР в Бишкеке не подтвердились

10:26
Фото: depositphotos/dechevm
Сообщения о "минировании" посольств России и Китая в столице Киргизии не подтвердились, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.
В пресс-службе уточнили, что сообщение о бомбах, которые якобы были заложены в посольства РФ и Китая, поступило на пульт милиции в 10:45 (07:45 мск). На место выехали следственно-оперативные группы и руководство управлений внутренних дел Первомайского, Ленинского районов и ГУВД Бишкека, саперы и кинологи.
"В результате проведенных поисковых мероприятий каких-либо взрывчатых веществ и устройств в посольствах РФ и КНР обнаружено не было", – сообщили в пресс-службе.
Ранее анонимное сообщение о "минировании"поступило в торговый центр "Речной" на Фестивальной улице в Москве. Из здания эвакуировали 600 человек.
Кроме того, анонимные сообщения о "минировании" поступали в торговый центр 22 и 24 июня. На место также выезжали специалисты. Сотрудники и посетители ТЦ были эвакуированы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: