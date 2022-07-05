Сообщения о "минировании" посольств РФ и КНР в Бишкеке не подтвердились

Фото: depositphotos/dechevm

Сообщения о "минировании" посольств России и Китая в столице Киргизии не подтвердились, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

В пресс-службе уточнили, что сообщение о бомбах, которые якобы были заложены в посольства РФ и Китая, поступило на пульт милиции в 10:45 (07:45 мск). На место выехали следственно-оперативные группы и руководство управлений внутренних дел Первомайского, Ленинского районов и ГУВД Бишкека, саперы и кинологи.

"В результате проведенных поисковых мероприятий каких-либо взрывчатых веществ и устройств в посольствах РФ и КНР обнаружено не было", – сообщили в пресс-службе.

Ранее анонимное сообщение о "минировании"поступило в торговый центр "Речной" на Фестивальной улице в Москве. Из здания эвакуировали 600 человек.

Кроме того, анонимные сообщения о "минировании" поступали в торговый центр 22 и 24 июня. На место также выезжали специалисты. Сотрудники и посетители ТЦ были эвакуированы.

