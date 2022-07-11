Оперативные службы оградили ТЦ "Мега Химки" после сообщения о "минировании"

Оперативные службы оградили весь периметр ТЦ "Мега Химки" после анонимного сообщения о "минировании". Очевидцы прислали новые кадры.

Парковку у ТЦ тоже оцепили. Сотрудники ждут открытия на ближайшей спортивной площадке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.