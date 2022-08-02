Третьяковская галерея приостановила работу до 16:30 из-за "минирования"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу не будут работать до 16:30 в связи с анонимной угрозой минирования. Об этом сообщает РИА Новости.
"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:30 2 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дома 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу Крымский Вал, дом 10", – рассказали агентству в музее.
Уточняется, что информацию о возобновлении работы позже разместят на сайте галереи.
Ранее в корпусах Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке провели срочную эвакуацию из-за сообщения о минировании. Из двух корпусов было эвакуировано около тысячи человек.
До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.
Около тысячи человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за угрозы взрыва
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