Третьяковская галерея приостановила работу до 16:30 из-за "минирования"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу не будут работать до 16:30 в связи с анонимной угрозой минирования. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:30 2 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дома 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу Крымский Вал, дом 10", – рассказали агентству в музее.

Уточняется, что информацию о возобновлении работы позже разместят на сайте галереи.

Ранее в корпусах Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке провели срочную эвакуацию из-за сообщения о минировании. Из двух корпусов было эвакуировано около тысячи человек.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.

