Басманный суд "заминировали" перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Людей пришлось оперативно эвакуировать из здания Басманного суда Москвы из-за поступившего сообщения о "минировании". Это произошло перед заседанием по продлению ареста Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом).

Судебное заседание должно было начаться еще в 14:30, однако посетителей попросили покинуть здание. Помещение обошел сотрудник полиции с овчаркой.

В конце апреля в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российской армии. До этого его арестовали на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.

По делу о дискредитации ВС РФ публициста арестовали до 12 июня. Затем арест был продлен до 12 августа.

О возбуждении второго уголовного дела в отношении Кара-Мурзы стало известно в конце июля. 4 августа адвокат публициста Вадим Прохоров сообщил, что следователи предъявили Кара-Мурзе обвинение в осуществлении деятельности нежелательной в РФ организации.

