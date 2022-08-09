Басманный суд "заминировали" перед заседанием по продлению ареста Кара-Мурзе

15:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Людей пришлось оперативно эвакуировать из здания Басманного суда Москвы из-за поступившего сообщения о "минировании". Это произошло перед заседанием по продлению ареста Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом).
Судебное заседание должно было начаться еще в 14:30, однако посетителей попросили покинуть здание. Помещение обошел сотрудник полиции с овчаркой.
В конце апреля в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российской армии. До этого его арестовали на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.
По делу о дискредитации ВС РФ публициста арестовали до 12 июня. Затем арест был продлен до 12 августа.
О возбуждении второго уголовного дела в отношении Кара-Мурзы стало известно в конце июля. 4 августа адвокат публициста Вадим Прохоров сообщил, что следователи предъявили Кара-Мурзе обвинение в осуществлении деятельности нежелательной в РФ организации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: