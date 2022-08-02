Неизвестный "заминировал" все заводы и предприятия в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Аноним сообщил об угрозе взрывов на всех заводах и предприятиях, расположенных на территории Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На электронную почту поступило анонимное сообщение с угрозой взрывов на заводах и предприятиях Московской области", – заявил он.

По его словам, сообщение было отправлено с территории Украины. В настоящее время экстренные службы ведут выборочные проверки объектов, эвакуация пока не проводится.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.