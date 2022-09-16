Из школы на северо-востоке Москвы эвакуировали 400 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учеников и персонал школы № 1518 на проспекте Мира эвакуировали в связи с замыканием. Об этом сообщает ТАСС.

"В школе № 1518 на проспекте Мира произошло короткое замыкание, эвакуированы 400 человек", – заявил информагентству представитель экстренных служб города.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, не обнаружили возгорания. В настоящий момент образовательное учреждение возвращается к работе.

Несколько дней назад мужчина помог спастись соседке по жилому дому на улице Красного Маяка, где произошел пожар. В результате инцидента женщина пострадала, но выжила.