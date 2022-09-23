Найденный в почтовой посылке в ТиНАО предмет не представляет угрозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обнаруженный в почтовой посылке в ТиНАО предмет является безопасным, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Похожий на мину предмет был обследован, он не опасен", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в логистическом центре "Почты России" в ТиНАО прошла эвакуация из-за найденной в здании артиллерийской мины. Отмечалось, что всего из здания эвакуировали 10 человек. Позднее информацию об эвакуации опровергли.

