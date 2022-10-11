Неизвестные с Украины "заминировали" все школы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестные "заминировали" столичные школы. Сообщения об угрозах взрыва поступили, предварительно, с территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В свою очередь, в пресс-службе департамента образования и науки города уточнили, что ни одно подобное сообщение не подтвердилось. Образовательные учреждения продолжили работать в обычном режиме.

Кроме того, эвакуацию во вторник, 11 октября, объявили в зданиях МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

Людей, которые находились в здании в тот момент, призвали покинуть помещение. Им также были выданы газодымозащитные комплекты. Причины эвакуации не сообщались. Спустя 10 минут все смогли вернуться обратно.

До этого появилась информация, что неизвестный сообщил о минировании музейного комплекса "Буран" на ВДНХ. Сообщение о "минировании" якобы поступило по электронной почте. Позднее пресс-служба выставочного комплекса такие данные опровергла.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!