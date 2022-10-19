Эвакуацию организовали еще в семи судах Москвы из-за анонимных угроз о взрыве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Еще в семи судах Москвы проходит эвакуация из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

В частности, людей вывели из зданий Тимирязевского, Бабушкинского, Перовского, Кузьминского, Чертановского, Басманного, Солнцевского и Мещанского судов.

Ранее людей эвакуировали из Басманного суда Москвы. На объект не допускали участников судебных процессов, представителей СМИ и слушателей.

Там 19 октября должно было пройти рассмотрение иска столичного управления Минюста о закрытии еврейского агентства "Сохнут". Его отложили. В суде уже провели проверку, он продолжил свою работу.

11 октября неизвестные "заминировали" школы Москвы. Уточнялось, что сообщения об угрозах взрыва поступили с территории Украины. Проверки показали, что ни одно предупреждение не подтвердилось.

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