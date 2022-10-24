24 октября, 21:59Политика
В Белом доме заявили, что США не будут отправлять военных на Украину
Фото: depositphotos/izanbar
США не изменили свою позицию, американские войска не будут отправляться на Украину. С таким мнением выступил на дистанционном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего (США Джо Байдена. – Прим. ред.) о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта (позиция. – Прим. ред.) не изменилась", – цитирует Кирби ТАСС.
До этого он также подчеркивал, что американская сторона не будет направлять своих людей на Украину. По словам Кирби, страна не желает, чтобы подобный конфликт перерос в ядерное измерение.
По мнению координатора Белого дома, ядерное противостояние стало бы катастрофой для всех государств, в том числе самой России. Отдельно представитель администрации США прокомментировал, что на данный момент не существует указаний на возможное применение ядерного или иного оружия массового поражения с российской стороны.
В НАТО приступили к учениям по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!