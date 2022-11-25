ВС РФ уничтожили до 200 боевиков под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель российского министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о ликвидации Вооруженными силами РФ до 200 боевиков под Харьковом.

По словам представителя военного ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием ВКС РФ по трем пунктам временной дислокации наемников из Польши. Они находились в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.

Также еще более 100 наемников из-за рубежа были уничтожены российскими солдатами в районах Северска и Славянска ДНР. Кроме того, там были выведены из строя один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей противника.

Ранее были уничтожены свыше 40 украинских боевиков, которые попытались пойти на прорыв в Запорожье. Были также выведены из строя несколько пикапов, три бронемашины и другая бронетехника.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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