В России предложили создать единый стандарт помощи участникам СВО

Фото: телеграм-канал "Кровь мешками"

Первый вице-спикер Совета Федераций Андрей Турчак рассказал о разработке единого стандарта поддержки участников СВО и их семей. Об этом сенатор рассказал в своем телеграм-канале.

"Существующие наработки могут в том или ином виде войти в единый стандарт оказания помощи участникам спецоперации и их семьям", – заявил Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО уже сформировала предложение, как такой стандарт может выглядеть, добавил сенатор.

Ранее в Совфеде предложили признать участников спецоперации социально уязвимой категорией для трудоустройства. По словам инициатора законопроекта Андрея Кутепова, такой подход поможет достичь общественно полезных целей.

Поддержать участников СВО также призвала Росавиация. Федеральный орган выступил за инициативу бронировать места в самолетах для военнослужащих. Таким образом авиакомпании смогут показать поддержку спецоперации, подчеркивается в сообщении ведомства.