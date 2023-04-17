В Совфеде хотят признать бойцов СВО социально уязвимой категорией для их трудоустройства

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, по которому участники и ветераны спецоперации на Украине будут включены в перечень социально уязвимой категории граждан в целях их трудоустройства в сфере социального предпринимательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

"Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства – достижение общественно полезных целей, способствующее решению социальных проблем граждан и общества", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который был отправлен для заключения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В документе также говорится, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают в том числе обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны спецоперации, смены сферы деятельности и профессии.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации на Украине и их семьям. По ее словам, многие из этих законов были приняты быстро, как того требовала ситуация.

До этого Росавиация поддержала инициативу по бронированию мест в самолетах для участников специальной военной операции.

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