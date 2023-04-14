Путин сократил до 6 месяцев срок признания участников СВО пропавшими без вести

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал документ, согласно которому в РФ сократился с 12 до 6 месяцев срок признания пропавшими без вести участников спецоперации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, под новое правило подпадают все участники СВО, а также люди, проживающие или временно находящиеся в зоне спецоперации. Указанные лица будут признаны пропавшими без вести, если в течение полугода нет сведений о месте их пребывания.

Помимо этого, документ уточняет порядок признания участников спецоперации умершими. Теперь решение об объявлении людей умершими может быть принято спустя 3 месяца после признания их судом пропавшими без вести.

В случае если они пропали из-за ситуации, угрожающей смертью или дающей основание предполагать их гибель от несчастного случая, то они могут быть признаны умершими после 6 месяцев с момента появления подобных обстоятельств.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что кабмин в скором времени одобрит постановление о возможности дополнительного профессионального образования для участников СВО и их родственников. По его словам, реализация проекта позволит военнослужащим и их семьям получить еще одно профобразование.

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