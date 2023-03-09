Всем участникам СВО могут отменить пени за неуплату ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Участникам спецоперации на Украине могут отменить начисление пени за просроченные платежи по ЖКУ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва российского правительства.

Законопроект внесли в Госдуму осенью 2022 года. В феврале текущего года инициативу приняли в первом чтении.

Однако в проекте отзыва кабмина уточняется, что в материалах необходимо детально обозначить информацию о потребностях в оказании финансовой поддержки субъектам из федерального бюджета. Помимо этого, инициативу просят дополнить данными о дополнительных расходах консолидированных бюджетов регионов на реализацию проекта.

"Следует прописать ко второму чтению законопроекта регламент компенсации бизнесу недополученных средств", – сообщила заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

При этом эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук считает подобную меру не слишком затратной. По его мнению, общая сумма штрафов за неуплату ЖКУ при условии распределения на всех участников СВО не превысила бы 100 миллионов рублей.

До этого стало известно, что в ГД рассматривают вопрос о предоставлении льгот военным ЧВК наравне с остальными участвующими в спецоперации.

Бойцы ЧВК смогут получить соцгарантии после внесения в законодательную базу некоторых изменений. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов посчитал бойцов ЧВК достойными льгот, поскольку те, как и другие военнослужащие, защищают Россию.



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