Госдума РФ разрешила внеочередное зачисление в школы детей росгвардейцев, погибших в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о праве детей сотрудников Росгвардии, погибших в СВО, на внеочередной прием в общеобразовательные и дошкольные учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о праве детей всех участников спецоперации на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря, а также о внеочередном предоставлении мест в указанных учреждениях для детей военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе СВО.

Как уточнили в Госдуме, автором законодательной инициативы выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее Госдума поддержала поправку, которая дает участникам СВО льготы при поступлении в вузы. Как следует из документа, право на обучение за счет бюджета получат граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий, проходивших за рубежом.

Кроме того, льготы предусматриваются для поступления в медицинские и фармацевтические университеты детям, чьи родители, работая врачами, умерли от коронавирусной инфекции, заразившись во время лечения пациентов.

Участники СВО будут поступать в вузы по отдельным квотам