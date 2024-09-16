РИА Новости: четыре человека пострадали в результате ЧП в школе Челябинска

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Четыре человека пострадали в результате ЧП в школе Челябинска. Об этом сообщила детский омбудсмен в регионе Евгения Майорова, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящий момент сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства нападения. Майорова добавила, что в результате случившегося пострадали четыре человека – две девочки и мальчик 13 лет, а также один учитель. Все они были госпитализированы после оказания первой помощи. В свою очередь, в региональном Минздраве заявили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту ЧП, сообщили ТАСС представители пресс-службы ведомства.

По данным ведомства, сейчас планируется оценить исполнение законов об образовании и обеспечении безопасных условий для учеников и педагогов. В том числе прокуроры проверят организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

В настоящий момент действия правоохранителей на месте происшествия координирует исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов. В свою очередь, глава Челябинской области Алесей Текслер поручил проверить все образовательные организации региона.

О нападении учащегося школы № 68 Челябинска на учеников и педагогов стало известно 16 сентября. По данным СМИ, нападавшим оказался 13-летний ученик коррекционной школы. Он смог пронести молоток, нож и пистолет в рюкзаке через охрану школы. Предварительно установлено, что в настоящий момент мальчик находится в школе с полицейскими, на место выехали психологи. Причина его поступка пока неизвестна.

