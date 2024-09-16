Kölner Stadt-Anzeiger: взрыв произошел в историческом центре Кельна

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В историческом центре немецкого Кельна произошел взрыв. Полиция перекрыла район происшествия, сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger.

В материале издания уточняется, что инцидент произошел на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе. Подробности происшествия уточняются. В настоящее время полиция не предоставила никакой информации о возможных травмах и пострадавших, сообщают журналисты.

Между тем в конце августа на территории предприятия по производству взрывчатых веществ оборонной компании Diehl Defence в Германии также произошел взрыв. По предварительной версии, причиной взрыва послужила некая производственная авария. В результате происшествия пострадали двое человек.