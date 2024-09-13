Fox News: в США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку

Фото: foxnews.com

Поезд столкнулся с грузовиком, который перевозил самоходную артиллерийскую установку, в американском штате Южная Каролина, передает телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

"Приближающийся грузовой поезд врезался в грузовик с полуприцепом, перевозивший, по всей видимости, самоходную артиллерийскую установку M109 "Паладин", – выяснили журналисты.

По данным СМИ, в результате столкновения оказался поврежден железнодорожный переезд в городе Гуз-Крик. Очевидец также рассказал сотрудникам телеканала, что 18-колесный грузовик застрял, когда водитель пытался пересечь переезд.

В результате случившегося никто не пострадал, уточнили сотрудники местной полиции. Очевидцы также сообщили, что из грузовика успел выбежать мужчина. В дальнейшем он отказался от медицинской помощи.

В начале сентября на автомагистрали в штате Висконсин произошло ДТП с несколькими автомобилями из кортежа кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца.

В результате аварии один из пассажиров микроавтобуса, который предназначался для представителей прессы, сломал руку, еще несколько человек получили незначительные травмы. При этом сам политик не пострадал.