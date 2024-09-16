Уголовные дела возбуждены после ЧП в школе Челябинска

Фото: телеграм-канал "Челябинск, который смог"

Уголовные дела возбуждены после нападения ученика на школьников и педагогов в школе Челябинска, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Дела возбуждены по статьям 33, 105 УК РФ ("Организация убийства") и 293 УК РФ ("Халатность"). Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства, причины и условия случившегося.

Нападение на школу № 68 Челябинска произошло утром 16 сентября во время первого урока. По версии СМИ, 13-летний ученик пронес в учебное заведение молоток, нож и пистолет.

Он нанес ранения своим сверстникам и учителю. В результате пострадали 4 человека – две девочки и мальчик 13 лет, а также учитель. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии. Напавший на школьников задержан, однако причина нападения неизвестна.

