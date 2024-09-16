Росгвардия сообщила о конфликте школьника из Челябинска с одноклассниками

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У школьника из Челябинска был конфликт с одноклассниками. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Уральскому округу.

"Между учениками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес побои четырем потерпевшим, после чего закрылся в одном из помещений школы", – рассказали в ведомстве.

В Росгвардии также уточнили, что после задержания подросток был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Нападение 13-летнего школьника на детей в челябинской школе № 68 произошло 16 сентября. В результате пострадали две девочки, мальчик и педагог.

Подростка оперативно задержали. Региональная прокуратура уточнила, что, помимо молотка, у школьника был с собой муляж пистолета.

Одна из учительниц, которая пыталась спасти детей от нападавшего, рассказала, что мальчик всегда был спокойным и избегал конфликтов, не проявляя агрессию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подросток состоял на учете в ПДН.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям об организации убийства и халатности. При этом сотрудники Росгвардии подчеркнули, что во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.

