Родственники пострадавшей при ЧП в челябинской школе рассказали детали случившегося

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

Отец и бабушка пострадавшей при ЧП в челябинской школе девочки рассказали детали случившегося. Об этом сообщает газета "Известия".

Родственники отметили, что конфликта между детьми не было. Когда подросток зашел с оружием в класс, преподаватель бросилась защищать учеников.

"Она (девочка. – Прим. ред.) находится в шоковом состоянии, она не может ничего вспомнить, ее готовят к операции", – отметила бабушка.

Также к хирургическому вмешательству готовится пострадавшая школьница. Ее близкие сказали, что не знают, какие ранения получили другие ученики, однако известно, что у них тоже есть ножевые ранения. По мнению бабушки, напавшего ученика необходимо посадить.

Ученик школы № 68 Челябинска напал на школьников и учителей утром 16 сентября. По данным СМИ, 13-летний подросток во время первого урока пронес в учреждение нож, молоток и пистолет. Затем он нанес несколько ранений сверстникам и преподавателю.

В результате нападения пострадали две девочки, мальчик и учитель. Нападавший задержан, возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

По информации региональной прокуратуры, у задержанного был с собой не настоящий пистолет, а муляж. Между тем, по данным Росгвардии, во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.