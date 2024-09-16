Мизулина заявила, что напавший на челябинскую школу состоял на учете в ПДН

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

Напавший на школу № 68 в Челябинске подросток состоял на учете в ПДН. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в телеграм-канале.

"По моей информации, подросток ранее состоял на учете в ПДН. Сама школа коррекционная. Сейчас известно, что пострадали 5 человек, включая учительницу", – говорится в публикации.

О нападении на учеников и учителей в челябинской школе стало известно утром 16 сентября. По данным журналистов, нападавшим стал 13-летний ученик коррекционной школы, который пронес с собой нож, пистолет и молоток. Сейчас он задержан и находится в школе с полицейскими.

По информации детского омбудсмена в регионе Евгении Майоровой, пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и учитель. Они госпитализированы. Прокуратура области по факту ЧП начала проверку.

В свою очередь, следователи возбудили уголовные дела по статьям "Организация убийства" и "Халатность". В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, а также устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.