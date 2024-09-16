Напавший на учеников подросток пронес в школу Челябинска муляж пистолета

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

У подростка, напавшего на своих сверстников в челябинской школе, был с собой муляж пистолета. Об этом заявили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает РИА Новости.

В свою очередь, управление Росгвардии по Челябинской области заявило, что во время инцидента сработала кнопка тревожной сигнализации.

"Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место <...> Напавший <...> доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в региональном Минздраве сообщили, что в настоящий момент двое пострадавших при нападении направлены на операции. Кроме того, ребенок и взрослый госпитализированы в профильные отделения и в оперативном лечении не нуждаются.

Нападение на школу № 68 Челябинска случилось утром 16 сентября. По версии журналистов, 13-летний школьник во время первого урока пронес в здание молоток, нож и пистоле. Затем он нанес несколько ранений своим сверстникам и учителю.

Среди пострадавших две девочки и мальчик 13 лет, а также педагог. Напавший уже задержан, возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

