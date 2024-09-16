СК: напавшего на школу в Челябинске пытались остановить учителя и ученик

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Напавшего на одну из школ Челябинска подростка пытались остановить учитель и ученик, которые находились в классе, сообщила пресс-служба СК России.

Тем не менее злоумышленник нанес им травмы и покинул кабинет, где ему смог помешать другой педагог.

В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям ведомства наградить тех, кто попытался остановить нападавшего. Он также поручил главе СУ СК по Челябинской области А. И. Колбасину доложить о ходе следствия и тех обстоятельствах произошедшего, которые удалось установить к настоящему моменту.

Между тем сейчас напавший на школу ученик находится в психоневрологической больнице, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По данным собеседника агентства, в летнее время подросток провел в этом медучреждении два месяца.

ЧП в челябинской школе № 68 произошло 16 сентября. В результате нападения 13-летнего школьника пострадали две девочки, мальчик и учитель. Напавшего задержали. По факту инцидента были возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

По данным региональной прокуратуры, помимо молотка, задержанный имел при себе не настоящий пистолет, а муляж. В свою очередь, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.

Позже одна из учительниц, которая пыталась помешать нападавшему и защитить детей, рассказала, что не ожидала от ребенка подобного поступка. По ее словам, этот ученик всегда был спокойным и избегал конфликтов, не проявляя агрессию.

