Остановивший ученика с молотком учитель получила травмы головы, рук и плеча

Фото: телеграм-канал "Челябинск, который смог"

Учитель биологии, которая помешала напавшему на детей с молотком в школе № 68 Челябинска, находится в больнице. Она получила травму головы, обеих рук и плеча, сообщает RT.

По ее словам, мальчик забежал в кабинет биологии за пять минут до окончания урока, у него в руках были пистолет и молоток.

"Он ничего не говорил, просто кричал. Я сразу начала кричать, чтобы его остановить. Подбежала к нему, но девчонки оказались чуть быстрее. Он обеих стукнул по голове молотком, потом мне по руке, плечу и голове попало", – рассказала она изданию.

Уточняется, что нападавший смог нанести удар еще одному школьнику, который на него бросился. Кроме того, учитель позвала на помощь, и мальчик выбежал из кабинета. Затем, указала она, нападавший бросил молоток и выбежал в коридор с пистолетом, а преподаватель побежала за ним. Там она его не увидела, но нашла пистолет, который подняла и принесла в кабинет, добавила собеседница RT.

"Вся администрация и охранник уже начали бегать по школе за ним. Нашли в туалете: подросток стоял с огромным ножом, который был в крови. <...> Как удалось его скрутить и уговорить сдаться, я не знаю", – сказала учитель.

Она отметила тяжелые травмы у пострадавших, "девочки были все в крови". Ранее с этим ребенком не было проблем, он вел себя тихо, подчеркнула педагог.

Всех детей, которые были в школе в момент нападения, закрыли в кабинетах, рассказал один из учеников, чьи слова передает портал 74.ru.

"Хотели спуститься вниз, посмотреть расписание, но нас закрыли всех в кабинетах, а через час сказали всем домой идти", – сказал подросток, который в момент нападения находился на втором этаже.

Он уточнил, что школьник напал на детей после первого урока на первом этаже. По информации источников местного издания, у нападавшего с собой были молоток, нож и пневматический пистолет. Последний он не применил, утверждают СМИ.

О нападении на учеников и учителей к челябинской школе стало известно утром 16 сентября. По данным журналистов, нападавшим стал 13-летний ученик коррекционной школы. Он задержан и находится в школе с полицейскими.

Всего пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и учитель, заявила детский омбудсмен в регионе Евгения Майорова. С ее слов, пострадавшие госпитализированы.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям "Организация убийства" и "Халатность". В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уточнила, что напавший подросток состоял ранее на учете в ПДН.