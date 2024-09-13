Жительница Урала отсудила у МВД полмиллиона рублей за срыв турпоездки в Таиланд

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Жительница Озерска выиграла суд и добилась возмещения ущерба в размере 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба Озерского городского суда Челябинской области.

По словам женщины, 3 января на паспортном контроле в аэропорту Кольцово изъяли ее загранпаспорт и сына из-за выявленных в них ошибок. В связи с этим туристка не долетела до Таиланда, хотя ее путешествие было запланировано в период с 3 по 14 января. В связи с этим она потребовала взыскать с ответчиков компенсацию в размере 465,1 тысячи рублей, а также моральный вред на сумму 100 тысяч. Кроме того, она попросила возместить расходы на представителя, которые составили 30 тысяч рублей, и траты по госпошлине.

Суд частично удовлетворил требования женщины, изменив лишь сумму морального вреда – вместо 100 тысяч ответчик должен выплатить только 30 тысяч рублей.

По материалам дела, ответчиками выступали МВД РФ, Минфин РФ и управление МВД России по ЗАТО города Озерска, которое и выдало женщине и ее сыну паспорта с ошибкой. Решение суда пока не вступило в силу, уточняется в материалах дела.

Ранее глава Всероссийского объединения туристов (ВОТ) Дмитрий Давыденко рассказал, что граждане могут обратиться в суд в случае невыпуска за границу и потери средств из-за ошибок в загранпаспорте. Чаще всего такие ошибки встречаются в транскрипции перевода имен с русского языка на английский.

По его словам, вины гражданина в неправильной транскрипции, перенесенной в документы, нет. Эта проблема появляется по вине органов, выдавших загранпаспорт, уточнил Давыденко.

