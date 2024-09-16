Учительница челябинской школы рассказала, как смогла обезоружить напавшего ученика

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Школьника, который напал на учащихся и педагогов одного из образовательных учреждений Челябинска, смогла обезоружить учительница по имени Нина, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Она рассказала, что напавший вошел в кабинет за пять минут до окончания урока, хотя до этого его не было в школе. По словам педагога, мальчик начал "размахивать молотком", при этом он ничего не говорил, а только "кричал, что должен убить". Те, кто находился в классе, пытались остановить его, но никому не удавалось этого сделать, рассказала учитель.

"В конце концов, по всей видимости, он потерял силы, потому что четверо человек пострадавших. Я не могла его схватить, руками пыталась помешать ему, чтобы он не размахивал молотком, поэтому мне тоже "прилетело" четыре удара. Попал по голове, на одной руке две травмы и на второй сломан палец", – поделилась учительница.

После того как ей удалось остановить нападавшего, она помогла вывести всех находившихся в классе детей. К настоящему моменту врачи оказали учительнице первую помощь в одной из больниц и перевозят в другую для дальнейшего лечения.

Педагог также рассказала, что не ожидала от ребенка подобного поступка. По ее словам, этот ученик всегда был спокойным и избегал конфликтов, не проявляя агрессию.

Однако выяснилось, что перед тем, как совершить нападение, злоумышленник опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в тексте которого выразил экстремистские взгляды. На данный момент неизвестно, как он пришел к решению совершить преступление.

Нападение на учеников и педагогов челябинской школы № 68 произошло 16 сентября. В результате произошедшего пострадали две девочки, мальчик и учитель. Напавший был задержан. В свою очередь, следователи возбудили уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

При этом, по данным региональной прокуратуры, помимо молотка, задержанный имел при себе не настоящий пистолет, а муляж. В свою очередь, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.

